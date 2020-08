SUSPENSO Agência do INSS suspende retorno e atendimento presencial só em 14 de setembro Unidade em Três Lagoas terá que se adaptar contra a Covid-19

24 AGO 2020 - 12h:20 Por Kelly Martins

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) prorrogou, pela 3º vez, o atendimento presencial seus segurados e beneficiários em razão da pandemia da Covid-19. A retomada do atendimento na agência de Três Lagoas estava prevista para esta segunda-feira (24). No entanto, uma nova portaria publicada hoje, no Diário Oficial da União, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia prevê o retorno do atendimento ao público, nas agências da Previdência, somente a partir de 14 de setembro. Dessa forma, prorrogou também até 11 de setembro, o atendimento por canais remotos (site e aplicativo).

A suspensão do atendimento nas unidades ocorreu em março em razão do coronavírus e, desde então, o INSS e o Ministério da Economia vem prorrogando o atendimento remoto. A retomada deverá ser gradual e o atendimento com agendamento prévio pelos canais remotos. Até lá, para acessar os serviços da Previdência, os segurados e beneficiários devem utilizar os canais Meu INSS, pela internet, e Central 135, pelo telefone.

Segundo o INSS, essas formas de atendimento continuarão sendo utilizadas mesmo após a reabertura das agências e serão adotadas medidas para simplificação dos procedimentos e a ampliação do prazo para cumprir exigências.

Drive-thru

Para agilizar os procedimentos, o INSS passou a adotar o serviço chamado "Exigência Expressa" para entrega de documentação para a análise de requerimentos que, por algum motivo, não puderam ser concluídos por meio remoto. A alternativa, que é associada ao sistema drive-thru, doi adotada na agência do INSS, em Três Lagoas, desde a última semana.

Os documentos poderão ser entregues em uma urna que foi colocada na entrada da agência. O interessado deve depositar nelas cópias simples dos documentos solicitados pelo INSS. Para isso, é preciso fazer o agendamento pelo Meu INSS ou Central 135.