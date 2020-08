DRIVE-THRU INSS de Três Lagoas começa a receber documentos em urna Uma urna está dosponível do lado de fora a agência para os assegurados

18 AGO 2020 - 08h:30 Por Kelly Martins

Começa nesta terça-feira (18) o novo sistema de atendimento para entrega de documentos, na agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em Três Lagoas. O serviço chama “Exigência Expressa” e a modalidade é semelhante ao drive-thru. Os assegurados poderão levar cópias de documentos, dentro de um envelope que será depositado em uma urna. A urna disponibilizada pelo INSS está posicionada na porta da agência, pelo lado de fora. A caixa coletora fica disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

O objetivo é atender a demanda de processos e os assegurados, que estão há cinco meses sem atendimento presencial nas agências. Esse tipo de sistema vale para diversos serviços, como aposentadoria, pensões, salário-maternidade, auxílio reclusão. “É uma opção para tentarmos agilizar a análise desses processos pendentes. São pessoas que já requereram benefícios antes da pandemia e estão aguardando documentação para concluir análise”, pontuou a gerente da agência do INSS, em Três Lagoas, Rosane Ballerini. Segundo a gerente, esse novo sistema não é valido para pedidos de antecipação do auxílio-doença. Esse tipo de serviço continua sendo realizado pela internet.

Vale lembrar que para participar do sistema drive-thru a pessoa deve realizar o agendamento pelo telefone 135 ou pela internet. É necessário ter em mãos o número do protocolo do benefício em análise, nome e CPF da pessoa que efetivamente depositará o envelope na urna. Não serão aceitos os documentos originais, somente as cópias, que não precisam ser autenticadas em cartório. É imprescindível, porém, que estejam legíveis e sem rasuras.

O assegurado deverá também preencher um formulário de autodeclaração de autenticidade e veracidade das informações. Esse formulário ficará disponível ao lado da urna. De acordo com a última portaria do Governo Federal, o atendimento presencial nas agências do INSS deverá ser retomado a partir de 24 de agosto.