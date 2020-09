ATENÇÃO! INSS de Três Lagoas vai reabrir na segunda e atendimento é só para agendados É preciso que o assegurado faça agendamento antes de ir até a agência

10 SET 2020 - 12h:00 Por Kelly Martins

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vão reabrir na próxima segunda-feira (14), mas o atendimento será exclusivo para quem fizer agendamento. Para marcar hora, o segurado deve acessar o site Meu INSS e aplicativo ou ligar no 135. O atendimento na unidade de Três Lagoas inicia a partir das 7h e já conta com 45 perícias médicas agendadas.

Segundo o INSS, estarão disponíveis para atendimento presencial os serviços de avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa, reabilitação profissional e perícia médica.

O instituto ressalta que os segurados sem agendamento não serão atendidos, para evitar aglomerações dentro e fora das agências, de acordo com orientações do Ministério da Saúde.

