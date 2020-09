PREVIDêNCIA SOCIAL INSS libera remarcação de perícia médica pela Central 135 Três Lagoas tem três peritos e todos voltaram ao trabalho na segunda (21)

22 SET 2020 - 14h:00 Por Kelly Martins

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou nesta terça-feira (22), que permitirá a remarcação de perícia médica por meio da Central 135, nos casos em que o usuário não comparecer na data agendada ou em que não for possível a realização do atendimento pela agência da Previdência. A medida foi adotada em razão do retorno gradual do atendimento presencial nas unidades, como forma de enfrentamento à disseminação do novo coronavírus. A portaria foi publicada hoje, no Diário Oficial da União. Os médicos peritos da agência do INSS, em Três Lagoas, retonaram ao trabalho na segunda-feira (21). Eles ficaram uma semana com as atividades suspensas e alegaram falta de segurança contra a Covid-19. Em Três Lagoas, há três profissionais na unidade e todas as perícias médicas agendadas chegaram a ficar suspensas até a retomada da atividade.

De acordo com o documento, a perícia médica será remarcada para o local de atendimento inicialmente agendado e a medida não se aplica às agências que permanecem fechadas ou que não ofertam o serviço de perícia. As avaliações médico-periciais do Sistema Integrado de Benefícios (Sibe) não são passíveis de reagendamento pela Central e devem ser reagendadas diretamente pelo servidor responsável pela análise da tarefa.

O INSS retomou o atendimento presencial em 14 de setembro após ficar fechado por quase seis meses em razão da pandemia da Covid-19, exclusivamente para usuários com agendamento prévio. Para marcar hora, o segurado deve acessar o site ou aplicativo Meu INSS ou ligar no 135. O atendimento por esses canais remotos também continuará sendo oferecido à população.

Na segunda-feira (21), o INSS informou que, após essas adequações, 149 peritos médicos federais retomaram os atendimentos em 57 agências da Previdência Social em todo o país.