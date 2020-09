RETORNO INSS reabre para agendados e com 45 perícias médicas em Três Lagoas Uso de máscara e a temperatura será medida de segurança

14 SET 2020 - 08h:09 Por Kelly Martins

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) reabrem nesta segunda-feira (14), mas o atendimento será exclusivo para quem fizer agendamento. Para marcar hora, o segurado deve acessar os canais Meu INSS, pela internet e a Central 135, pelo telefone. O atendimento na unidade de Três Lagoas inicia às 7h e segue até às 13h, sendo que já conta com 45 perícias médicas agendadas. A unidade foi fechada no mês de março e o atendimento presencial suspenso para os segurados e beneficiários em razão da pandemia do Covid-19.

Por três vezes o retorno foi adiado pelo Governo Federal por falta de medidas de biossegurança contra o coronavírus nas agências da Previdência Social. Quem for às agências deverá usar máscaras e terá sua temperatura medida antes de entrar no local. A gerente regional da unidade, Rosane Ballerini, disse que estarão disponíveis para atendimento presencial os serviços de avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa, reabilitação profissional e perícia médica. “Nós não vamos atender sem agendamento. O retorno do atendimento ao público é parcial e, não, direto”, disse.

A gerente ressalta que os segurados sem agendamento não serão atendidos para evitar aglomerações dentro e fora da agência, de acordo com orientações do Ministério da Saúde.

DRIVE-THRU

Para agilizar os procedimentos, o INSS adotou no mês de agosto o serviço chamado “Exigência Expressa” para entrega de documentação para a análise de requerimentos que, por algum motivo, não puderam ser concluídos por meio remoto. A alternativa é associada ao sistema drive-thru. Os documentos foram entregues em uma urna colocada na entrada da agência.