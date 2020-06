PANDEMIA INSS suspende retorno e atendimento presencial só em 13 de julho Agência da Previdência Social em Três Lagoas terá que se adaptar contra Covid-19

22 JUN 2020 - 10h:52 Por Kelly Martins

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) prorrogou - até o dia 10 de julho - o atendimento remoto aos seus segurados e beneficiários em razão da pandemia da Covid-19. A retomada do atendimento na agência de Três Lagoas estava prevista para esta segunda-feira (22), inclusive, com 45 perícias médicas já agendadas.

A portaria, que normatiza a prorrogação, foi publicada nesta segunda-feira (22), no Diário Oficial da União, e prevê o retorno gradual do atendimento presencial nas agências no dia 13 de julho. Com a reabertura, serão priorizados, nesta primeira fase, serviços de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional.

Segundo o INSS, o retorno destes serviços visa dar celeridade aos processos, uma vez que precisam essencialmente do atendimento presencial. Para isso, o segurado deve realizar o agendamento pelo site ou aplicativo do Meu INSS ou pelo telefone 135. Os serviços que não estarão disponíveis de forma presencial neste primeiro momento continuam pelos canais remotos (Meu INSS e telefone 135).

A retomada do atendimento considerará condições mínimas de segurança sanitária em todas as agências do país.Elas também deverão observar as regras de isolamento, quarentena e outras condições de funcionamento estabelecidas pelos estados, municípios.

Confira a reportagem abaixo: