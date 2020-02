F5 Instagram libera opção de visualizar contas com interação menos frequente Atualização já está disponível para todas as plataformas

12 FEV 2020 - 11h:20 Por Steffany Pincela

No quadro “F5” do programa “A Casa é Sua” desta quarta-feira (12) o assunto foi a nova atualização do Instagram, que agora permite filtrar as pessoas que seguimos e visualizar aquelas com quem interagimos menos. A atualização já está disponível para todas as plataformas e pode ajudar os usuários que quiserem deixar de seguir as contas com menor interação.

A empresária Karina Machado também deu dicas de fones de ouvido para todos os tipos de personalidades.

Confira: