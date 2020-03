OPORTUNIDADE Instalação de lojas âncoras aquece economia e gera novos empregos em Três Lagoas Novo empreendimento comercial de Três Lagoas tem gerado 1,5 mil empregos diretos e indiretos, com previsão de aumento de vagas

7 MAR 2020 - 08h:05 Por Ana Cristina Santos

Os consumidores de Três Lagoas e região passaram a ter mais opções de compras, com a chegada de grandes lojas âncoras. A cidade passou a ser referência na região com a instalação de lojas de renome. Nesta semana, por exemplo, a Riachuelo, uma das grandes lojas de departamento do Brasil, abriu as portas no shopping center, que já conta com muitas opções para compras.

Antes, os três-lagoenses precisavam se deslocar para cidades mais distantes, como Araçatuba (SP), São José do Rio Preto (SP), entre outras cidades, agora não, o município passa a ser referência, como centro de compras.

A chegada de grandes lojas tem possibilitado, inclusive, o aquecimento da economia local, e a geração de empregos. O shopping de Três Lagoas tem gerado cerca de 1,5 mil empregos diretos e indiretos. Um supermercado que vai se instalar no shopping, por exemplo, vai abrir 160 vagas de emprego. As contratações, inclusive, já começaram. Outras marcas de lojas âncoras estão previstas para se instalar em Três Lagoas.

Segundo o professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), campus de Três Lagoas, Marçal Rogério Rizzo, o shopping tem feito muita diferença para a economia de Três Lagoas e região. “É um empreendimento interessante, já que abre novas possibilidades aos consumidores. Isso não só para comprar, mas para passear, ir na praça de alimentação ou mesmo frequentar as salas de cinema. Vale destacar que esses empregos tem sido gerados, justamente em um momento que o país e o próprio município necessitavam. Esses empregos estão sendo muito positivos para a economia local”, destaca.

O economista ressalta ainda que, esse empreendimento tem atraído pessoas de toda a região, e num futuro próximo, tende a atrair um volume maior de pessoas a partir da abertura de mais opções de lojas âncoras e de um supermercado. “Temos que ter em mente que os shopping centers trazem diversidade de estabelecimento, comodidade, segurança e conforto, o que pode torná-lo um centro de compras e lazer para toda a região”, frisa.

“Além de todas essas inaugurações, sabemos do potencial do shopping em gerar empregos e trazer mais desenvolvimento para Três Lagoas, que tem crescido muito nos últimos anos em função dos investimentos em indústrias e comércio”, destacou Fabiano Bussi , diretor da Argo, empresa administradora do empreendimento.