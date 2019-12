TRêS LAGOAS Instituições recebem mais de uma tonelada de alimentos para o Natal Alimentos foram arrecadados durante o reality show “Essa Honda é Minha!”

25 DEZ 2019 - 07h:00 Por Steffany Pincela

Foi entregue nesta segunda-feira (23) a duas entidades de Três lagoas, os alimentos arrecadados durante a sexta edição do reality show “Essa Honda é Minha”.

Realizado pelo Grupo RCN de Comunicação e pela Honda Mototrês, o evento arrecadou 500 quilos de alimentos não perecíveis, 688 litros de leite e 30 pacotes de fraldas geriátricas. Todo esse material, foi doado a Rede Feminina de Combate ao Câncer e ao Lar dos Idoso Eurípedes Barsanulpho.

O reality show deste ano teve, pela primeira vez, um caráter beneficente com participação dos competidores por meio de parentes, amigos e torcedores. Durante o evento, gincanas foram realizadas, que tiveram como prêmio períodos de descanso, água e barras de cereais, isotônico e bananas aos competidores. Para conseguir o prêmio, a torcida de cada competidor teve que doar leites e alimentos em um período de 24h.

A alteração nas regras da competição, em relação aos anos anteriores, ocorreu para criação de uma função social da promoção do Grupo RCN de Comunicação, realizada desde 2014, segundo o coordenador artístico, Fernando Moraes. “Criamos uma maneira de juntar a disputa pelo prêmio com a oportunidade de contribuir com uma importante associação de Três Lagoas, que é o Lar dos Idosos”, disse.