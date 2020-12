CONCURSO DE REDAÇÃO Internas de Três Lagoas abordam situação de quem vive nas ruas Estabelecimento Penal Feminino promoveu o 1º Concurso de Redação

9 DEZ 2020 - 16h:00 Por Ana Cristina Santos

O Estabelecimento Penal Feminino de Três Lagoas promoveu o 1º Concurso de Redação, organizado pelo Setor Psicossocial em conjunto com a direção da unidade.

A ação também integrou as atividades do 6° Concurso de Redação pela Defensoria Pública da União, que este ano está abordando o tema "Entre o céu e o asfalto: onde está a dignidade da população em situação de rua?". A vencedora do concurso foi a detenta Valdirene dos Santos Barbosa, que relatou a sensação de quem mora nas ruas.

Para a diretora do presídio, Leonice Rocha Guarini, ações como o concurso de redação são importantes no ambiente prisional, pois acrescentam práticas positivas à rotina das custodiadas.

O presídio feminino de Três Lagoas tem 116 internas. A maioria de outras cidades e presa por tráfico de drogas. Ao todo, 60 internas trabalham dentro do presídio, sendo que 36 delas são remuneradas, e as demais ganham apenas remissão de pena e 3/4 do salário mínimo mais 90,00 como vale alimentação.

A Valdirene é uma das que presta serviço para uma empresa que fabrica refrigeradores. O serviço é desenvolvido dentro do próprio presídio.