QUEBRA-QUEBRA Internos da Unei foram levados para a Depac após motim O motivo seria o atraso e o paladar da água servida

10 SET 2020 - 00h:45 Por Alfredo Neto

Cinco menores internados na Unidade Educacional Infantil (Unei) Tia Aurora fizeram um começo de motim na noite desta quarta-feira (9) na instituição que fica no bairro Jardim Imperial, zona Sul de Três Lagoas.

A bagunça teria começado as 22h, após os internados não concordarem com o atraso de uma hora na entrega de água para eles beberem durante a noite e por acharem que o gosto d'água era impróprio. Cinco internados conseguiram quebrar as grades dos dormitórios e acessaram a ala vizinha dando início a uma baderna.

A Polícia Militar foi chamada, duas viaturas da Rádio Patrulha e uma da Força Tática estiveram no local e os internados não resistiram às ordens de retornarem para os dormitórios. Após controlar a situação, os militares fizeram um levantado do que foi depredado como (vasos sanitários, portas, luminárias e vidraças). Após fazer a relação dos danos, os cinco adolescentes foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para serem autuados por baderna, desobediente e danos ao patrimônio público.