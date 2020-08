SOLIDARIEDADE Internos do sistema prisional recebem kit de higienização A ação solidária foi promovida por uma igreja evangélica em todo Estado

28 AGO 2020 - 06h:20 Por Redação/Israel Espíndola

Apesar da suspensão das atividades presenciais de assistência religiosa em tempos de pandemia, para evitar a aglomeração de pessoas, reeducandos do sistema prisional de segurança média de Três Lagoas e diferentes unidades penais de Mato Grosso do Sul receberam doações de kits de higiene e outros materiais. A entrega foi realizada por instituição religiosa cadastrada e tem como objetivo contribuir positivamente durante o cumprimento de pena.

Somente neste primeiro semestre foram doados 4.500 kits de higiene pessoal, atendendo reeducandos das cidades de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Jateí, Ponta Porã, Rio Brilhante e Três Lagoas.

A arrecadação foi realizada pela Igreja Universal do Reino de Deus e as entregas foram intermediadas pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), por meio da Diretoria de Assistência Penitenciária e sua Divisão de Promoção Social.

Conforme o responsável pelo programa social Universal nos Presídios (UNP) no estado, pastor Claudinei da Silva, a ação integra uma campanha nacional que tem como foco minimizar o impacto da pandemia da Covid-19 nos presídios. “Nossa intenção é atender os necessitados, independente das circunstâncias que vivemos”, explicou.

Por meio da iniciativa, já foram distribuídos 500 mil kits de higiene pessoal para a população carcerária de todo o Brasil, obedecendo as normas de segurança e rotina de cada unidade penal.