NOVA ESTAÇÃO Inverno será sem chuva e com temperaturas mais altas em Três Lagoas A nova estação começa amanhã (20) e segue até 22 de setembro

19 JUN 2020 - 08h:19 Por Kelly Martins

Neste sábado (20) começa a nova estação: o Inverno. E em 2020, ela estará acompanhada de tempo seco, estiagem e temperaturas elevadas, em Três Lagoas. A nova estação segue até 22 de setembro. E, apesar do friozinho durante o Outono, clima ameno pelas manhãs e durante a noite, o Inverno será mais quente do que o ano passado, conforme prevê os meteorologistas.

De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Ceptec/Inpe), nesta sexta-feira (19), o dia será de sol, céu claro e com poucas nuvens. A temperatura máxima irá atingir 31ºC e, a mínima, de 16ºC. Já no sábado (20), o predomínio é de sol e temperatura superior a 31°C.

Outra preocupação com esse período é a baixa umidade do ar. Nessa semana, por exemplo, a umidade registrou 30%, sendo estado de atenção, já que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda acima desse percentual. Outra questão que gera alerta é quanto às queimadas urbanas e de pastagens. Esse é período em que o Corpo de Bombeiros registra mais ocorrências pela falta de chuva na região da Costa Leste.

O calor ajuda a propagar as chamas e a situação se intensifica ainda mais nos meses de agosto e setembro. Ainda conforme a previsão, o frio aparece mais não tão rigoroso como esperado.

De acordo com o prognóstico, haverá pouca onda de frio em Mato Grosso do Sul durante a estação, devido a interferência de fenômenos como o El Niño e La Niña. Na prática, vai ocasionar uma massa polar fraca entre os meses de junho e julho. Nestes meses ocorrem dias quentes com as máximas acima dos 30°C.