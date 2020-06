TRêS LAGOAS Investimento em infraestrutura favorece setor imobiliário, diz empresário Empresário diz que bairros com asfalto e drenagem motivam construções

17 JUN 2020 - 09h:52 Por Ana Cristina Santos

Os investimentos anunciados pela Prefeitura de Três Lagoas na área de infraestrutura, como drenagem e asfalto, vão favorecer o setor imobiliário, segundo o empresário do ramo, Antônio Alves de Souza, o Toninho da Daterra Empreendimentos.

De acordo com o empresário, a partir do momento em que o bairro passa a ter esgoto, drenagem e asfalto, o proprietário, os investidores, passam a construir no terreno.

Ele citou como exemplo um projeto para a região do bairro Vila Haro, com 780 lotes, que já está em análise para aprovação na prefeitura. São lotes para famílias

A abertura desse loteamento, segundo o empresário, só será possível porque o poder público vai levar infraestrutura, como drenagem e asfalto. “A prefeitura quando faz pavimentação, esgoto, drenagem, valoriza o terreno, e motiva as pessoas construírem”, destacou.

Ainda de acordo com Souza, o setor imobiliário de Três Lagoas está aquecido, mesmo diante do atual cenário econômico. Destacou que têm muitas construções em andamento em toda cidade.