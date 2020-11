ELDORADO BRASIL Investimento em logística visa 2ª linha A empresa conta com uma fábrica em Três Lagoas, com capacidade para produzir mais de 1,8 milhão de toneladas por ano

21 NOV 2020 - 14h:30 Por Ana Cristina Santos

A Eldorado Brasil e o Governo Federal, por meio do Ministério da Infraestrutura, assinaram nesta semana, o contrato pela outorga de área do Porto de Santos que será dedicada ao transporte de celulose.

Durante a solenidade, o presidente da Eldorado Brasil, Aguinaldo Gomes Ramos Filho, reforçou que a melhora das condições logísticas está ligada aos planos da companhia de lançar uma segunda linha de produção de celulose em Três Lagoas. “A Eldorado segue confiante em suas perspectivas de crescimento pelos próximos anos. Como temos no mercado externo a maior concentração dos nossos clientes, a eficiência logística é um dos principais pilares do nosso negócio. As novas instalações que vamos construir aqui no Porto de Santos vão permitir que a empresa praticamente dobre sua capacidade de operação, tornando nossa logística mais eficiente, rápida e competitiva”, destacou.

Atualmente, a empresa conta com uma fábrica em Três Lagoas, com capacidade para produzir mais de 1,8 milhão de toneladas por ano. Os fardos de celulose produzidos pela Eldorado Brasil chegam pela malha rodoviária ao terminal Eldorado Rishis, em Santos