IMPERDÍVEL Ir até San Diego para a Comic-Con 2020! Só que não. O evento é online! Pela primeira vez na história, a Comic-Con irá acontecer de forma virtual

21 JUL 2020 - 13h:00 Por Redação

A San Diego Comic-Com 2020 será realizada virtualmente, de 22 a 26 de julho, e o melhor é que agora todos poderão ter acesso aos disputados painéis. Fã que é fã não resiste.

O evento irá acontecer no canal oficial da Comic-Con no Youtube. Para assistir aos painéis, basta acessar a plataforma, ou ficar de olho nas redes sociais da convenção

A maioria dos painéis serão pré-gravados, ou seja, não terá interação. Contudo, o mundo inteiro estará assistindo na mesma hora.

Painéis

Na quarta-feira, a Comic-Con tem início às 19h. Na ocasião, a organização irá exibir uma versão interativa do mapa do evento. Já nos dias seguintes, os painéis se iniciam às 10h, e terminam entre 17h e 21h.

Alguns dos painís prometem dar o que falar: um deles é o de Charlize Theron (The Old Guard), em que a atriz irá falar sobre a trajetória dela no gênero de ação. Além disso, o evento vai trazer conteúdos exclusivos sobre The Walking Dead, Vikings, A Ordem, e muito mais. (Com informações do Adoro Cinema)