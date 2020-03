REVIRAVOLTA Irmão de Gabrielly presta novo depoimento e é liberado O menor prestou novo depoimento e diz ter sido forçado a participar do crime

24 MAR 2020 - 17h:23 Por Alfredo Neto

O menor, irmão da criança morta pela mãe no domingo (22) na cidade de Brasilândia, prestou um novo depoimento e mudou a primeira versão dada no dia do crime para a Polícia Civil.

No novo depoimento o menor disse, ter sido forçado pela mãe a participar do crime e ter mentindo no primeiro depoimento por medo das ameças da mãe.

O menor contou ao delegado Thiago Passos que a mãe o teria forçado a auxiliar no crime, ajudando ocultar o corpo da irmã e que se não participasse também iria ter o mesmo fim.

O menor contou que os abusos sexuais praticados pelo padrasto eram constantes. Após a nova versão dada a Polícia Civil e na audiência de custódia, o menor foi liberado e não sofrer risco de pena sócio educativa.

De acordo com informações da Polícia Civil, havia sinais de abuso sexual no corpo da pequena Gabrielly dando comprovando os abusos, o padrasto está preso e confessou o crime.

Emileide Magalhães mãe da criança, autora do homicídio está presa no presídio feminino de Três Lagoas, e não demonstrou nenhum arrependimento pelo crime.