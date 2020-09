ESFAQUEAMENTO Irmãos brigam por causa de colchão e um acaba esfaqueado O autor estaria na residência com amigos quando começou a briga

25 SET 2020 - 05h:34 Por Alfredo Neto

Uma briga entre irmãos por causa de um colchão terminou com um esfaqueado no início da manhã desta sexta-feira (25) na rua Joséfa Ferreira, no bairro Jardim Flamboyant, zona Sul de Três Lagoas.

A vítima foi esfaqueada nas costas após discutir e brigar com o irmão mais novo por causa de um colchão, o pai da vítima relatou o irmão mais novo autor da facada, estava na residência fumando narguilé com amigos durante toda a madrugada e que após a vítima (irmão mais velho), chegar e exigir que saíssem de sei colchão, a discussão teria começado evoluindo para uma briga.

Após entrarem em luta corporal, o homem mais novo teria se apoderado de uma faca e acertado uma facada nas costas do próprio irmão. A vítima sofreu um corte profundo na região da coluna, após ser ferido, a vítima correu por alguns metros em busca de socorro caindo na rua.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado, a unidade de suporte avançado do Samu resgatou a vítima para o Hospital Auxiliadora, a vítima estava consciente e orientada e segundo a médica do SAMU o ferimento não teria perfurado nenhum órgão da vítima e que por mais próximo da coluna cervical teria sido o ferimento, os movimentos das pernas estavam normais, sinalizando que não teria atingido a medula da vítima.

A Polícia Militar foi chamada e fez buscas atrás do irmão mais novo para que o mesmo respondesse pelo crime de lesão corporal, mas ninguém foi preso.