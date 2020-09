DEU RUIM Irmãos são apreendidos após empinar moto na frente de PM Os irmãos tentaram fugir para a Vila Piloto mas foram presos

Dois irmãos foram detidos pelo Pelotão de Trânsito do 2°BPM (Batalhão de Polícia Militar) após empinar uma moto em frente a um policial militar no início da tarde deste domingo (20) na rua Márcia Mendes, bairro Jardim Atenas, zona Norte de Três Lagoas.

A dupla estava em uma moto Sundown de cor preta na rua Márcia Mendes, e próximo ao cruzamento com a rua Antônio Estevam Leal, o piloto acelerou a moto empinando. No exato momento a polícia militar fazia rondas pelo bairro e ao flagrar a manobra, deram ordem de parada ao piloto que não obedeceu e empreendeu fuga.

Após uma perseguição que acabou no cruzamento entre a avenida Ranulpho Marques Leal, com a avenida Júlio Ferreira Xavier, no bairro Jardim Alvorada. Os irmãos foram alcançados e receberam voz de prisão pelos policiais.

O condutor da moto que tem 25 anos, relatou não ter obedecido a ordem dos militares, por estar em desacordo com as leis de trânsito. Foi constatado que o piloto não tem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), tal como a moto contém restrições financeiras com o Detran (Departamento de Trânsito do Matogrosso do Sul).

A moto, o piloto e o passageiro foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde o condutor foi autuado por; Desobediência, ART 330, dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou sem a CNH, ART 309, e por direção perigosa de veículo na via pública, ART 34.

Após prestarem esclarecimentos ao delegado plantonista da Depac, a dupla foi liberada e a moto levada para o pátio do Detran. A moto estava em nome de uma terceira pessoa a qual será notificada sobre as informações de trânsito para ser responsabilidade judicialmente.