TRêS LAGOAS Issam diz que meta será ajudar na geração de emprego e renda Médico Issam Fares Júnior foi eleito vereador pela primeira vez

18 NOV 2020 - 15h:30 Por Ana Cristina Santos

Eleito pela primeira vez vereador de Três Lagoas, o médico Issam Fares Júnior (Podemos), disse que sua meta no Legislativo será a de contribuir com o desenvolvimento da cidade. Adiantou que pretende trabalhar para ajudar a administração municipal na instalação de mais indústrias em Três Lagoas.

Issam comentou que durante a campanha percebeu que a falta de emprego e renda são questões que afetam as famílias de Três Lagoas. Por isso, quer contribuir com o Executivo para que o município continue atraindo indústrias e possa manter as que as que já estão instaladas.

Veja entrevista na integra