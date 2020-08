TRêS LAGOAS Já somos 123 mil habitantes Capital mundial da celulose é a teceira cidade com mais moradores em MS

29 AGO 2020 - 09h:21 Por Ana Cristina Santos

Três Lagoas tem 123.281 habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada nesta semana, no Diário Oficial da União. A data de referência do levantamento é 1º de julho.

No ano passado, Três Lagoas tinha 121.388 habitantes. Ou seja, em um ano, a cidade ganhou 1.893 novos habitantes. Em dez anos, Três Lagoas teve um acréscimo de 21.490 novos moradores. Em 2010, segundo dados do IBGE, Três Lagoas tinha uma população de 101.791 habitantes.

O número de habitantes que Três Lagoas ganhou nos últimos dez anos é maior do que a população de 47 dos 79 municípios do Estado. Além dos moradores fixos, Três Lagoas tem ainda uma população flutuante estimada em mais de 10 mil habitantes, que não são contabilizadas pelo IBGE. São pessoas que trabalham, ou estudam na cidade, mas não tem moradia fixa.

A capital mundial da celulose continua ocupando o terceiro lugar no ranking dos municípios com mais habitantes no Mato Grosso do Sul. Líder em crescimento industrial, entre as principais cidades do Estado, Três Lagoas só perde para Campo Grande, com 906.092 habitantes, seguida por Dourados com 225.495 moradores. Desde 2013, Três Lagoas passou Corumbá, que conta atualmente com 112.058 habitantes.

COSTA LESTE

Na região Costa Leste, as cidades com mais habitantes depois de Três Lagoas são: Aparecida do Taboado aparece com 26.069 habitantes, Paranaíba com 42.276, Bataguassu com 23.325, Água Clara com 15.776, Brasilândia com 11.853, Inocência com 7.588 e Selvíria com 6.542 moradores.

Cinco cidades do Estado têm menos de 5 mil habitantes. Figueirão é a menos populosa, com 3.059 moradores, seguida por Taquarussu, com 3.588, Novo Horizonte do Sul, com 3.684, Jateí, com 4.021 e Rio Negro, com 4.793. Mato Grosso do Sul chegou a 2,8 milhões de habitantes, 30.408 habitantes a mais do que no ano passado.

PROJEÇÃO

As estimativas de população divulgadas pelo IBGE têm acompanhado a projeção feita pela equipe de técnicos que realizaram o Plano de Ação Três Lagoas Sustentável, em 2016, o qual apontou que, em um cenário futurista, a população do município deve ter um incremento de 151% em 2030, com um acréscimo de 52.152 novos habitantes, comparado com dados oficiais de 2010 do IBGE.

Segundo a projeção, até 2030, Três Lagoas terá 163.776 habitantes. Já em 2050, pode saltar para 227.331 moradores. O estudo, levando em consideração o período de 2000 a 2010, revela que a cidade tem uma taxa média anual de crescimento de 2,56%, cerca de duas vezes mais rápido do que a taxa brasileira