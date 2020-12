MAIS UM! Jacaré do papo amarelo é retirado da Lagoa Maior, em Três Lagoas O réptil foi devidamente capturado e preparado para ser transferido para a Reserva Cisalpina

9 DEZ 2020 - 09h:50 Por Israel Espíndola

Na manhã de quarta-feira (08), equipes da SEMEA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio), realizou, após o recebimento de uma denúncia, a captura de um jacaré do papo amarelo de aproximadamente 1,5m e quase 20kg em uma das lagoas/bacias de contenção da Lagoa Maior, em Três Lagoas.

Sob a supervisão do fiscal ambiental Flávio Fardin, o réptil foi devidamente capturado e preparado para ser transferido para a Reserva Particular do Patrimônio Natural Cisalpina, cerca de 75 quilômetros de Três Lagoas.

Confira: