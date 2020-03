PRAZO Janela partidária provoca troca-troca na Câmara de Vereadore O prazo para troca de legenda encerra-se no dia 3 de abril

7 MAR 2020 - 07h:49 Por Ana Cristina Santos

Começou nesta quinta-feira (5) o período chamado de “janela partidária”, no qual vereadores que pretendem concorrer à reeleição ou ao cargo de prefeito nas eleições municipais deste ano poderão mudar de partido sem correr o risco de perder o mandato eletivo. O prazo para troca de legenda encerra-se no dia 3 de abril, seis meses antes da realização do primeiro turno do pleito, marcado para 4 de outubro.

A desfiliação partidária foi regulamentada pela Reforma Eleitoral de 2015, que garantiu aos detentores de mandato eletivo em cargos proporcionais a possibilidade de trocar de partido nos 30 dias anteriores ao último prazo para filiação.

Na Câmara de Vereadores de Três Lagoas, a migração de alguns parlamentares para outros partidos já é certa. O vereador Adriano Cesar Rodrigues (PSC), vai para o DEM, que receberá ainda o apóstolo Ivanildo Teixeira, que deixará o PSB. O vereador Welington Ricardo, o Cascão, também deve trocar o PDT pelo MDB, que deve receber também o vereador Antônio Rialino, que deixará o Avante. Outros parlamentares também podem aproveitar o período para pousar em novo ninho.