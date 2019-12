DISPUTA J&F diz que Mário Celso recebeu R$ 300 milhões pelos 25% da Eldorado Empresário consegue na Justiça participação de 8,28% no capital da indústria após venda

16 DEZ 2019 - 12h:20 Por Ana Cristina Santos

Oito anos depois vender sua participação na empresa de celulose Eldorado Brasil, instalada em Três Lagoas, o empresário Márcio Celso Lopes, reivindica na Justiça uma fatia de 8,28% da companhia que ajudou a formar. Lopes entra na “briga” por uma fatia da empresa, no momento em que existe uma disputa entre o holding da família Batista e a produtora de celulose Paper Excellence (PE).

O MCL Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, que pertence a Mário celso, conseguiu no mês passado uma liminar que garante a participação de 8,28% no capital da indústria, localizada em Três Lagoas. O porcentual será tirado da fatia da holding J&F, dos irmãos Batista, que tinham uma participação de 50,59% no capital da empresa.

Com a decisão, a Paper Excellence fica no controle da empresa, com 49,40% de participação.

Em nota, a J&F Investimentos informa que adquiriu em 2012 a totalidade da participação de Mario Celso Lopes em sua sociedade na Eldorado Brasil Celulose.

Ao contrário do que o ex-sócio tenta sustentar na Justiça e na imprensa, segundo a J&F, sua participação na companhia nunca foi diluída e as operações questionadas por ele foram feitas com total concordância dele próprio.

Ainda de acordo com a J&F, Mario Celso Lopes recebeu R$ 300 milhões pelos 25% que detinha da Eldorado, e, oito anos depois, tenta se apropriar, de forma antiética e desleal, de algo que não lhe pertence.

“A J&F repudia esse movimento oportunista de seu ex-sócio. O que ele busca não é justiça, mas sim aplicar um golpe. Ele falseia a verdade, alterando os fatos e mentindo para a Justiça – trata-se de um caso clássico de litigância temerária”, destaca a J&F em nota ao mercado, acrescentando. “ Maliciosamente, Mario Celso Lopes omite na ação uma série de documentos e informações que demonstram de forma inquestionável que seu pedido é totalmente descabido. A J&F não abre mão de cobrá-lo por todos os custos e danos que venham a ocorrer no curso do processo. A J&F confia na Justiça e segue segura de que a verdade prevalecerá diante de todas as evidências existentes”, finaliza a J&F em nota.

A reportagem conversou com o empresário Mário Celso Lopes, que diz estar preparando uma nota sobre o posicionamento da J&F.