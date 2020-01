SENTENÇA J&F Investimentos sofre nova derrota no Tribunal de Justiça Decisão garante a Mario Celso Lopes direito de voto na Eldorado Brasil

8 JAN 2020 - 17h:29 Por Ana Cristina Santos

A J&F dos irmãos Joesley e Wesley Batista sofreu nova derrota no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ/MS), que mantém o empresário Mário Celso Lopes no comando da empresa de celulose Eldorado Brasil de Três Lagoas.

No dia 24 do mês passado, o desembargador Sérgio Fernandes Martins, derrubou uma liminar

concedida no final de novembro a Mário Celso Lopes para retorno ao conselho de administração da Eldorado, com a "devolução" de 8,28% das ações da empresa.

No entanto, nova decisão, agora, desta terça-feira (7), do desembargador Nélio Stábile, revogou decisão proferida em plantão judiciário no mês passado. Assim sendo, prevalece a decisão inicial do próprio desembargador Nélio Stábile, de novembro deste ano que, acatou por meio de decisão liminar, o recurso apresentado pelo MCL Fundo de Investimentos em participações Multiestratégia, do empresário Mário Celso Lopes, que passa a ter direito de voto na proporção de 8,28% sobre o total das ações da Eldorado.

A disputa judicial pela parcela de ações tem como base a incorporação da parte de Mário Celso no negócio, que ele afirma ter saído prejudicado.

A negociação que a J&F afirma ter concretizado e pago pela compra da parte de Mário Celso na Eldorado ocorreu em 2012. Documentos apresentados pela J&F apontam que Mário Celso concordou com a incorporação e que, inclusive, teria participado de uma assembleia de acionistas.