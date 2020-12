PROMESSA Jovem de Três Lagoas é promessa no atletismo Ana Laura Cordeiro, de 15 anos, foi campeã estadual de Atletismo Sub-16

6 DEZ 2020 - 10h:00 Por Israel Espíndola

A pista precária de atletismo, no Estádio Aden (Associação Desportiva Noroeste) é onde uma jovem promessa vem se destacando no atletismo estadual e nacional. Ana Laura Cordeiro, de 15 anos, foi campeã estadual de Atletismo Sub-16, realizado em Campo Grande no último final de semana de novembro.

A meio-fundista, cruzou a linha de chegada dos 250 metros em primeiro lugar, com o tempo de 37 segundos e 02 milésimos. Mas a surpresa maior veio na prova dos 1.000 metros, a qual Ana Laura quebrou o recorde da competição e subiu ao pódio em primeiro lugar ao terminar a prova com 03minutos 29,004 segundos.

Este foi o melhor resultado em oito anos de competição, e com esse resultado, a atleta de Três Lagoas fica em sexta colocada no ranking nacional.

Para ela, foi uma conquista especial, depois de um ano tão difícil para realizar os treinos em função da pandemia provocada pela Covid-19. “Eu agradeço a Deus e também meu técnico que sempre acreditou em mim. Agora é treinar para 2021, quando eu subo de categoria e vou encarar meninas mais fortes”, disse Ana Laura Cordeiro. O técnico e professor Reynaldo Abrão Camargo que acompanhou a atleta e vibrou com a conquista.

“Somente nestes dois meses, a Ana nos concedeu a alegria de comemorar três vitórias, sendo uma nacional e duas estaduais. “Com a pandemia, tivemos tão pouco tempo de treino, mas a determinação dela e os resultados nos mostram que estamos no caminho certo” .