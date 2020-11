VIOLêNCIA DOMÉSTICA Jovem é agredida pelo amasio em plena avenida de Três Lagoas O autor acertou um soco na boca da mulher que teve afundamento de dois dentes

16 NOV 2020 - 06h:32 Por Israel Espíndola

Uma jovem de 26 anos, foi agredida com um soco no rosto e teve afundamento de dois dentes e corte no lábio inferior depois de uma briga, na noite de domingo (15), em uma lanchonete na avenida Dr. Eloy Chaves, na Vila Nova, em Três Lagoas.

De acordo com o registro policial, quando a equipe do 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar) chegou até o local, a jovem estava sentada na calçada sendo socorrida por populares que presenciaram a agressão.

A mulher relatou aos policiais que o casal estava junto há três anos, e que neste domingo foram em uma festa, e por motivo fútil os dois começaram a discutir, os dois resolveram ir embora em direção a uma lanchonete. No local os novamente voltaram a discutir, o homem de 30 anos, então pegou a motocicleta da vítima e foi embora.

A vitima ligou para o homem pedindo que devolvesse a motocicleta, ele retornou e quando chegou na lanchonete os dois começaram a brigar em plena via. O homem então acabou desferiu um soco no rosto da mulher, atingindo a boca. Ela teve afundamento de dois dentes e cortes no lábio inferior.

A Polícia Militar fez rondas na região para localizar o autor, mas não foi encontrado. A mulher foi conduzida para Depac (Delegacia de Pronto de Atendimento Comunitário), onde a vítima relatou ter interesse em representar contra o autor, mas que não precisava de medidas protetivas.