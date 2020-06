BRASILÂNDIA Jovem que matou homem a facada é presa Morte teria sido ocasionada por que a jovem estava insatisfeita com o homem que paquerava a mãe

29 JUN 2020 - 08h:45 Por Ana Cristina Santos

Saiba Mais Homem é morto a facada por mulher em Brasilândia

Uma jovem de 22 anos acusada de matar um homem com um golpe de faca, em Brasilândia, na noite deste domingo (28) foi presa pela Polícia Civil.

O crime ocorreu na casa da mãe da jovem, e teria sido motivado pela insatisfação da autora com o comportamento do homem de 47 anos, que estaria “dando em cima de sua mãe”.

As ver a situação, a jovem que estava com uma faca desferiu um golpe contra o peito de José Ronaldo Rodrigues Santos Barros, que morreu instantaneamente. A autora fugiu do local após o crime.

Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil realizaram diligências e localizaram a jovem em um cômodo nos fundos da casa de familiares. Ela não resistiu à prisão.

A jovem confessou ter matado José Ronaldo por não concordar com o fato de ele dar em cima de sua mãe, que é casada, situação que, segundo ela, já ocorria há mais de uma semana.

A jovem foi autuada em flagrante delito por homicídio qualificado.