ATLETISMO Jovem três-lagoensse é dentetora de novo recorde nos 1.000mt Ana Laura de Três Lagoas subiu no topo mais alto do pódio

2 DEZ 2020 - 11h:10 Por Israel Espíndola

Ana Laura Cordeiro, de 15 anos impressionou ao quebrar recorde e venceu em duas provas durante o campeonato estadual de atletismo Sub-16. O campeonato aconteceu no último sábado (28), na pista de atletismo do Parque Ayrton Senna, em Campo Grande. A atleta de Três Lagoas fecha o ano com bons resultados e a cereja do bolo é o recorder nos 1.000mts, terminando a prova em 3min29seg.

Confira: