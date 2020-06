CAMPANHA Junho Vermelho alerta sobre doação de sangue no Hemosul de Três Lagoas No Inverno, o estoque de sangue fica baixo na unidade e pode comprometer atendimento em hospitais

3 JUN 2020 - 15h:30 Por Kelly Martins

O novo mês começou trazendo uma campanha: o Junho Vermelho. A ação é para lembrar sobre a importância de doar sangue, já que nesse período o estoque fica baixo no Hemosul de Três Lagoas. Isso porque nesse período as temperaturas começam a cair e as doenças respiratórias surgem com mais frequência. Dessa forma, as doações de sangue caem até 50% no na unidade.

O Hemosul abastece seis hospitais, sendo dois em Três Lagoas e os outros em municípios vizinhos. A assistente social do Hemosul, Jaqueline Rovari, explica que a campanha é uma forma de prevenção para evitar que os atendimentos nas unidades de saúde fiquem comprometidos.

