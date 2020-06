NA PANDEMIA Junho Vermelho incentiva doação de sangue no Hemosul Atualmente há 17 mil doadores cadastrados no Hemosul de Três Lagoas

6 JUN 2020 - 15h:30 Por Kelly Martins

O novo mês começou com mais uma campanha: o Junho Vermelho. A ação visa lembrar a importância de doar sangue, já que nesse período do ano o estoque fica baixo no Hemosul de Três Lagoas. Isso porque nesse período as temperaturas começam a cair e as doenças respiratórias surgem com mais frequência. Dessa forma, as doações de sangue caem até 50% no na unidade.

ATENDIMENTO

O Hemosul abastece seis hospitais, sendo dois em Três Lagoas e os outros em municípios vizinhos. A assistente social Jaqueline Rovari, explica que a campanha é uma forma de prevenção para evitar que os atendimentos nas unidades de saúde fiquem comprometidos.

MEDO

Atualmente há 17 mil doadores cadastrados no banco de dados do Hemosul de Três Lagoas, mas nem 10% doam frequentemente.

Muitas pessoas ainda têm medo de doar. Outras desconhecem o procedimento e têm duvidas. Algumas ainda sentem receio por conta da transmissão da Covid-19. A assistente social explica que as medidas de segurança contra o contágio da doença estão sendo adotadas.