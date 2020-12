CIêNCIA Jupiter e Saturno protagonizam fenômeno raro que não acontece desde o século XVII De 16 a 25 de dezembro, a dupla poderá ser observada após o pôr-do-sol

3 DEZ 2020 - 08h:08 Por Redação

Os planetas Júpiter e Saturno são os protagonistas de um acontecimento raro no céu na Terra durante o mês de dezembro.

Quando dois planetas aparecem próximos um do outro no céu terrestre, o fenômeno é chamado de “conjunção dos planetas”, e, nesse caso em particular, o acontecimento leva o nome de grande conjunção, por se tratarem dos dois maiores planetas do Sistema Solar.

De 16 a 25 de dezembro, a dupla poderá ser observada após o pôr-do-sol, e a percepção será de que estão bastante próximos um do outro.

Em 21 de dezembro, no dia de solstício de verão para o hemisfério sul, os dois gigantes poderão ser vistos como se fossem um planeta duplo — estima-se que a distância entre eles será de apenas 1/5 do tamanho de uma lua cheia.

A grande conjunção em si não é tão incomum, acontecendo de 20 em 20 anos, mas a proximidade dos corpos celestes é o que surpreende. Esse é o mais próximo que poderemos vê-los desde 1623.

Será possível observar o fenômeno a olho nu em lugares com o horizonte completamente limpo, e quanto mais próximo da linha do Equador, melhor. (Informações Jovem Nerd)