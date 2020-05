TRêS LAGOAS Jurídico da Câmara analisa novo pedido de CPI contra hospital CPI já tinha sido aprovada na semana passada, mas por não ter fato determinante teve que ser reapresentada

12 MAI 2020 - 13h:12 Por Ana Cristina Santos

O vereador Davis Martinelli (DEM) protocolou novamente na sessão desta terça-feira (12), na Câmara de Três Lagoas, pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), contra o Hospital Auxiliadora. A instauração já tinha sido aprovada na semana passada, inclusive, com a definição dos integrantes da comissão.

Mas, o advogado André Milton, contratado desde 2012, para prestar assessoria jurídica ao hospital, argumentou que não existe um fato determinado para a abertura da CPI. Diante disso, o vereador apresentou um novo pedido na sessão de hoje, mas o requerimento foi encaminhado para análise da assessoria jurídica da Câmara.

O pedido de abertura da CPI foi baseado em denúncias divulgadas em alguns veículos de comunicação e redes sociais, sobre a atuação do diretor geral do hospital.

O advogado já havia ressaltado que a administração do hospital presta contas aos órgãos competentes. Quanto ao salário do diretor do hospital que tem sido questionado, André Milton destacou que o valor pago é o de mercado para esse cargo.

O advogado disse que a entidade não vê nenhum problema em prestar contas dos gastos hospitalares, e que sempre esteve a disposição da Câmara.