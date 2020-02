DECISÃO Justiça indefere pedidos e prefeitura fará convocação de aprovados Independentemente do resultado das ações, aulas na Reme começam dia 2 de março

14 FEV 2020 - 21h:22 Por Ana Cristina Santos

Saiba Mais Aulas na Rede Municipal são adiadas para março

A juíza Aline Beatriz de Oliveira Lacerda da Vara de Registros Públicos indeferiu os dois pedidos contra o processo seletivo para a contratação de professores da Rede Municipal de Ensino .

Diante disso, a prefeitura fará a convocação na próxima semana dos aprovados e classificados no certame.

Independentemente do resultado das ações as aulas nas escolas municipais e centros de educação infantil começam apenas dia 2 de março, e não mais dia 19 de fevereiro. Inicialmente as aulas começariam dia 12.