CÃO POLICIAL K9 da Força Tática ajuda a prender traficante na rodoviária Na operação surpresa o cão policial ajudou apreender quase seis quilos de skunk

10 SET 2020 - 13h:34 Por Israel Espíndola

Numa ação surpresa da Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar, com o apoio do K9, cães policiais, conseguiram descobrir um traficante e apreenderam quase seis quilos de skunk, a super maconha. Apreensão aconteceu na rodoviária de Três Lagoas.

O homem preso com a droga tem 28 anos e não disse onde embarcou, a rota do ônibus começou em Ponta Porã, passou por Campo Grande e ao chegar no destino foi pego de surpresa com ação da Polícia Militar.

Confira a reportagem: