ANO LETIVO Kit escolar será distribuído dia 12, no retorno das aulas Professores terão atividades pedagógicas a partir do dia 5 de fevereiro

25 JAN 2020 - 07h:32 Por Valdecir Cremon

Os 16 mil alunos de escolas municipais de Três Lagoas voltarão às aulas no dia 12 de fevereiro, uma semana após o retorno das atividades pedagógicas de professores. No mesmo dia serão entregues os kits de uniformes, segundo informou a assessoria de imprensa da Prefeitura de Três Lagoas nesta sexta-feira (24).

As aulas sofrerão uma interrupção entre os dias 24 e 27 de fevereiro, no período de Carnaval.

A secretária de Educação e Cultura, Heliety Antiqueira, informou por meio da assessoria os kits de materiais e os uniformes serão enviados às escolas antes do início das aulas. Cada aluno receberá dois pares (camiseta e bermuda) de uniformes.

Alunos da Educação Infantil, de zero a 3 anos, receberão kits com agenda escolar personalizada; apontador para lápis, borrachas, caderno de desenho, caneta hidrográfica 12 cores; giz de cera; tinta guache; lápis de cor; lápis grafite; massa de modelar; pincel escolar; avental para pintura e toalha de mão.

Crianças da Educação Infantil, de 4 e 5 anos receberão caderno de 96 folhas; colas líquidas; tesoura escolar e garrafinha para água, além dos demais materiais.

Alunos do Ensino Fundamental, do primeiro ao quinto ano, receberão: apontadores para lápis, borrachas, cadernos, caneta, giz de cera; lápis de cor, lápis, tesoura e garrafinha.

Para alunos do Ensino Fundamental, do 6º ao 9º, o kit foi montado com apontador, borrachas, cadernos, canetas, cola, esquadros, régua lápis, tesoura e transferidor, além de garrafinha.

A nota não informa o valor gasto com a compra dos materiais.