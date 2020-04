NOVA ESTRELA Mais de 500 kits de alimentos e álcool em gel são doados para famílias A distribuição foi feita pela Rede de Supermercado Nova Estrela, em Três Lagoas

15 ABR 2020 - 18h:29 Por Kelly Martins

Muitas pessoas perderam o emprego em decorrência da pandemia do novo coronavírus e enfrentam dificuldades financeiras, sem condições de pagar as contas e ainda garantir a refeição do dia. As ações solidárias têm ajudado famílias a manter o alimento na mesa, por exemplo. Na tarde desta quarta-feira (15), a Rede de Supermercado Nova Estrela realizou mais uma vez a distribuição de alimentos para centenas de pessoas. A ação ocorreu no estacionamento da unidade, que fica na avenida Clodoaldo Garcia, em Três Lagoas.

A forma de doação, nesta quarta, ocorreu de uma maneira diferenciada, sendo em kits para que mais famílias fossem beneficiadas. O diretor presidente da Rede Nova Estrela, Joaquim Barbosa, explicou que as pessoas receberam furtas, verduras, legumes, pacotes de macarrão, além do kit de higienização, com sabonete e álcool em gel. “Nós conseguimos montar, pelo menos, 500 kits que rapidamente se esgotaram. Tivemos doações de fornecedores e vamos continuar realizando ações como essa. Estamos buscando arrecadar alimentos para a semana que vem”, pontuou.

A fila formada pelas famílias não era pequena. Mas estava dentro dos padrões estabelecidos pelas autoridades de Saúde para evitar aglomerações e a transmissão da Covid-19. Joaquim ressalta ainda que o setor empresarial também está em crise. Porém, tem buscado manter os 600 funcionários empregados. “Tem muita gente que me procura para pedir emprego. E eu digo que não tem como empregar mais ninguém. Estou tentando de todas as formas manter os meus 600 funcionários, as mais de 1.200 famílias nas unidades. Muitos empresários estão demitindo e eu ainda não fiz isso e nem quero. O que posso fazer no momento é ajudar com alimentos”.