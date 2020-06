CIêNCIA Laboratório da UFMS será centro de diagnóstico e pesquisa da Covid-19 Coordenador do projeto afirma que laboratório de Genética e Biologia Molecular não vai apenas testar a população, mas sim construir dados

1 JUN 2020 - 07h:25 Por Tatiane Simon

O Laboratório de Genética e Biologia Molecular, do campus de Três Lagoas, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) passa por adaptações para a realização do diagnóstico e de pesquisas da Covid-19. De acordo com o professor e coordenador do projeto, Édis Belini Junior, o objetivo do trabalho não se limita em somente testar a população de Três Lagoas que tem os sintomas da doença. “Intuito é deixar um legado com pesquisas ao final da pandemia. Tentar entender como esse vírus está evoluindo em Três Lagoas e em moradores da nossa região. Para isso, há uma equipe composta por estatísticos e epidemiologistas que estarão atuando na criação e validação de modelos de testes estatísticos”.

A previsão é que em 30 a 35 dias as análises iniciais já comecem a ser executadas. O diagnóstico será realizado por RT-qPCR, técnica molecular considerada ‘padrão-ouro’ para análise do vírus causador da Covid-19. As amostras serão coletadas, principalmente, por swab nasofaríngeo, pelos profissionais de saúde que estarão na linha de frente ao enfrentamento da doença.

Segundo o coordenador, inicialmente, a meta é realizar 60 amostras por dia. “O fluxo de amostras obedece o que já é compactuado com a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas e Lacen, no entanto, o laboratório seria um intermediador para realizar as análises, excluindo a necessidade do envio para Campo Grande”.

REFORMA E EQUIPE

O investimento necessário para implementação do laboratório do centro de diagnóstico e pesquisa foi de R$ 1 milhão. O recurso é fruto de parcerias entre o Ministério da Educação, secretarias municipal e estadual de Saúde e Ministério Público do Trabalho.

“As adaptações físicas são necessárias para seguirmos as normas de biossegurança de nível três para recebermos amostras possivelmente contaminadas pelo vírus e evitarmos a contaminação das pessoas que irão atuar no projeto”, informa o professor. A previsão é que em 30 dias a estrutura esteja pronta para iniciar as analises.

“Receberemos materiais de insumo e permanentes para que o projeto possa ser executado. Estamos lutando para recebimento de máquinas mais robustas, como sequenciador de DNA, que possa avaliar a variabilidade genética do vírus”, pontua.

O local já conta com a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo Conselho Regional de Biologia para regulamentar as emissões de laudos de exames moleculares para a Covid-19.

A equipe será composta, inicialmente, por quatro profissionais por turno. Entre professores do curso de Medicina, técnicos de laboratório, servidores do município e voluntários inscritos no programa do Ministério da Saúde.