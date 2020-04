R$ 350 Laboratórios particulares oferecem exame de coronavírus em Três Lagoas Exame chega a custar o valor de R$ 350

21 ABR 2020 - 07h:30 Por Kelly Martins

Os laboratórios particulares em Três Lagoas começaram a oferecer exame para as pessoas que querem verificar se estão com a Covid-19. Porém, o valor do exame pode chegar a R$ 350. Ele fica pronto em até cinco dias e detecta que se a pessoa está ou não com a doença.

No entanto, só pode realizar o exame quem apresenta os sintomas. Além disso, é feita uma triagem e a data para o exame marcado. Ele é diferente do teste rápido oferecido pelo Ministério da Saúde.

O biomédico Mateus Cola explica que o exame oferecido na cidade é a sorologia. Parecido com o procedimento para diagnosticar casos de dengue.

