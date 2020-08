MÃO LEVE Ladrão aproveita distração de vítima e furta celular O crime aconteceu na frente da casa da mulher, enquanto ela olha o filho brincar

21 AGO 2020 - 12h:50 Por Alfredo Neto

Uma mulher de 32 anos teve o aparelho celular furtado na tarde desta quinta-feira (20) na rua 20, no bairro Vila Piloto, zona Leste de Três Lagoas.

A vítima procurou a 2ª Delegacia de Polícia Civil que fica no mesmo bairro para registrar o boletim de ocorrência sobre o furto. A vítima relatou em seu depoimento que estava na frente de sua casa sentada em uma cadeira cuidando do filho que brincava na rua com uma bicicleta.

A mulher relatou que em um rapaz se aproximou pedindo informações sobre um endereço, e que o ladrão teria pego o celular da vítima assim que ela se distraiu com o filho que havia caído com a bicicleta. A vítima contou que o celular estava em cima de uma cadeira, após o ladrão pegar o aparelho saiu correndo não sendo possível alcança-lo.

O furto foi registrado na Segunda Delegacia de Polícia Civil e um inquérito foi aberto para tentar identificar o autor do furto e recuperar o aparelho celular da vítima. Quem compra qualquer objeto sem os devidos cuidados de certificação da procedência legal do bem, corre o risco a responder criminalmente por receptação e a pessoa terá. O telefone da 2ªDP para denúncias anônimas é o (67) 3919 – 2800.