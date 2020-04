FURTO Ladrão é flagrado e foge deixando produtos para trás A Polícia Militar foi chamada e levou os produtos furtados para a Depac

9 ABR 2020 - 02h:02 Por Alfredo Neto

Um homem foi flagrado furtando fios de energia em uma quadra de futebol sosiety na noite desta quarta-feira (8) na rua Newman, bairro Vila Maria, zona Sul de Três Lagoas.

Um vigilante ligou para a Polícia Militar denunciando um furto no local, uma viatura da PM foi averiguar a denuncia e os militares se depararam com uma grande quantidade de cabos elétricos em uma carriola abandonados em um mato próximo ao local.

Em conversa com os militares, o denunciante relatou que ao perceber o furto ligou para a Polícia Militar, mas com a ação rápida do ladrão ele necessitou intervir.

O vigilante disse também que após perceber que havia sido flagrado, o ladrão saiu apressado com a carriola, abandonando em um terreno tomado pelo mato.

Após recuperar os cabos elétricos, os militares levaram para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde foi entregue para a autoridade policial investigativa que irá devolver o material aí proprietário e abrir um inquérito para investigar e tentar identificar o autor do furto.