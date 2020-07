SE DEU MAL! Ladrão é rendido por duas mulheres na Vila Haro O homem tentou cometer o roubo, mas acabou sendo rendido por mãe e filha

31 JUL 2020 - 07h:43 Por Israel Espíndola

Na noite de quinta-feira (30), por volta das 23h30, um homem, de 29 anos, foi roubar uma mulher e acabou levando a pior, depois que a mãe da vítima ouviu os gritos de socorro, ele foi rendido e acabou sendo preso pelos policiais militares do 2º BPM, de Três Lagoas.

De acordo com o registro policial, o caso aconteceu na Vila Haro, onde o ladrão em posse de um simulacro de arma de fogo e uma faca foi roubar uma mulher, de 22 anos, na ação ele pedia que a vítima passasse o celular, a mulher recusou e começou a gritar por socorro.

O homem começou a desferir coronhadas na vítima, a mãe da jovem ouviu o pedido de socorro e partiu pra cima do bandido. Outros populares também ouviram o pedido por socorro e saíram em defesa da mulher, o assaltante foi contido pelos moradores e com várias lesões ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e foi encaminhado para o Hospital Auxiliadora, onde ficou internado por apresentar uma lesão no crânio.

Uma das vítimas também precisou ser encaminhada pra o mesmo hospital, pois apresentava corte no supercilio esquerdo. Depois de medicada mãe e filha registraram o caso na Depac.

A Polícia Militar ainda tentou identificar os autores da agressão contra o ladrão, mas todos já haviam evadidos do local. Após checar os dados do criminoso descobriu que o mesmo é evadido do regime semiaberto desde o dia 03 de julho deste ano.