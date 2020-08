FURTO Ladrão furta trailer e acaba preso em um motel Autor tentou se esconder em um motel após furtar notebooks e refrigerantes

21 AGO 2020 - 16h:30 Por Alfredo Neto

Um homem de 30 anos, foi preso em flagrante por furto dentro de um motel, nesta quinta-feira (20), na rua Custódio de Queiroz, no bairro Quinta da Lagoa, zona Leste de Três Lagoas.

O suspeito foi flagrado arrombando um trailer de lanches na rua Cacilda Arantes, no bairro Paranapungá e fugir com dois notebooks e alguns refrigerantes. Após se apoderar dos objetos, o homem tentou fugir, mas sem sucesso e se escondeu em um motel no bairro Quinta da Lagoa.

A testemunha que presenciou o arrombamento, furto e fuga do autor chamou a Polícia Militar que foi até o local, em conversa com a proprietário do motel explicaram o ocorrido e tiveram a autorização para fazer uma busca no local. O suspeito foi encontrado escondido em um dos quartos, junto com ele foi recuperado os dois notebooks furtados.

Ele tem diversas passagens pela polícia e estava com mandado de prisão expedido pela Justiça, por condenações de crimes de furtos. Os militares da Força Tática deram voz de prisão ao autor e o levaram para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).