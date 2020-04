ROUBO Ladrão invade casa de idoso e é ferido após aposentado reagir A Polícia Militar foi chamada e fez buscas pelo criminoso que ficou ferido durante o roubo

11 ABR 2020 - 01h:37 Por Alfredo Neto

Um idoso ficou ferido durante um roubo na madrugada deste sábado (11) na rua Domingos Rímoli, bairro São Jorge, zona Norte de Três Lagoas.

O idoso de aproximadamente 72 anos contou aos policiais que acordou com o bandido dentro da casa roubando a TV, ao perceber que o aposentado havia despertado o ladrão atacou o idoso com socos e com mordidas.

O aposentado relatou para os militares que no momento em que começou a gritar por socorro, o ladrão tentou enforcar o idoso, para se defender o idoso conseguiu alcançar uma faca que estava próximo da cama atingindo o bandido que fugiu levando da vítima R$200, dinheiro que sobrou da aposentadoria após pagar as contas do mês.

O idoso foi levado para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) por um irmão, para cuidar dos hematomas causados pelas agressões e das feridas de mordidas que o ladrão causou ao aposentado.

A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como roubo majorado com emprego de violência, agora a PM busca nas unidades de saúde por alguém que tenha dado entrada com ferimento de faca.