FURTO Ladrão invade casa se corta e mesmo ferido comete furto Além do prejuízo financeiro a vítima teve que limpar sujeira deixado pelo ladrão

20 MAR 2020 - 09h:12 Por Alfredo Neto

Um furto foi registrado na noite desta quinta-feira (19) na rua Irmãos Escameche, no bairro Jardim Carioca, zona Sul de Três Lagoas.

Por volta das 20h desta quinta-feira, um homem ouviu um barulho de arrombamento na casa vizinha e saiu para ver o que estava acontecendo.

No momento em que a testemunha abriu o portão, avistou um homem em uma bicicleta saindo da residência vizinha com uma mochila nas costas e chamou a Polícia Militar.

A PM esteve no local e junto com o proprietário do imóvel que avisado da invasão vistoriaram o local. Segundo a Polícia Militar, o suspeito forçou um portão basculante, entrou no quintal e com um alicate (turquesa) quebrou uma janela de vidro da cozinha para acessar a parte interna da casa.

Dentro do imóvel foi encontrado bastante marcas de sangue, indicando que o autor do furto se cortou ao invadir a casa, o proprietário disse aos militares que duas bicicletas aro 29, dois controles de videogame, uma caixa de ferramentas, uma furadeira, um carregador para celular e um relógio de pulso, haviam sidos levados.

O proprietário registrou um boletim de ocorrência na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).