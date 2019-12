ASSALTO Ladrão invade residência com faca e ameaça moradora Crime ocorreu na noite desta segunda (16), no bairro Jardim Alvorada

17 DEZ 2019 - 08h:04 Por Kelly Martins

Uma mulher de 57 anos foi vítima de assalto, na noite desta segunda-feira (16), no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas. Ela estava na sala da residência assistindo televisão quando ouviu um barulho na porta da cozinha. Rapidamente, a vítima se deparou com o suspeito dentro da casa e armado com uma faca.

Ele anunciou que se tratava de um assalto. A mulher saiu correndo e conseguiu se trancar no banheiro, segundo consta o boletim de ocorrência da Polícia Militar. O ladrão fez ameaças e exigiu que a moradora entregasse o controle da bicicleta elétrica que estava guardada em um cômodo.

No entanto, o suspeito viu o controle em cima da televisão e conseguiu fugir do local levando a bicicleta elétrica. A vítima conseguiu ligar para a polícia, mas o ladrão não foi encontrado.