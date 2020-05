FURTO Ladrões invadem sítio e furtam ferramentas de trabalho O furto aconteceu em um sítio próximo ao distrito de Garcias

5 MAI 2020 - 14h:45 Por Alfredo Neto

Um furto foi registrado na segunda-feira (4) no sítio Santa Helena, no distrito de Garcias, zona rural de Três Lagoas.

O proprietário do sítio é um idoso que precisou se ausentar da propriedade, no início da manhã de segunda a vítima precisou vir até a cidade para levar a esposa também idosa ao médico.

Ao retornar para o sítio no período da tarde, o idoso notou que o local havia sido invadido por ladrões. Os ladrões arrombaram a porta de um galpão e furtaram todas as ferramentas de trabalho do idoso.

Em conversa com o filho da vítima, foi informado que ainda não foi calculado o prejuízo, mas que até os criminosos levaram uma motosserra, roçadeira, uma caixa de ferramentas, acessórios para o trabalho no campo além de apetrechos para a lida rural.

O local é bem conhecido de quem mora na região por pertencer a família Coto, muito querida pelos vizinhos. Em conversa com o filho da vítima que é policial militar sargento Coto, foi informado que este não é o primeiro furto na região e outros sitiantes tem sido vítimas de ladrões constantemente.

O sargento Coto registrou um boletim de ocorrência na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e durante entrevista relatou o número de furtos em nossa cidade que não tem poupado ninguém, e reforçou que a única arma para combater este tipo de ação delituosa é a denuncia anônima para as autoridades legalmente constituídas.

Toda denuncia pode ser feita de forma anônima para a Polícia Militar pelo telefone 190, ou no telefone da Terceira Delegacia de Polícia Civil (67) 3524 3224.