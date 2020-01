FURTO Ladrão quebra cadeado e furta bicicleta no centro da cidade O pai da vítima foi até o 3º DP e registrou um boletim de ocorrência

15 JAN 2020 - 08h:45 Por Alfredo Neto

Um homem de 40 anos procurou a Terceira Delegacia de Polícia Civil, para registrar um roubo de bicicleta na tarde desta terça-feira (14), a bicicleta roubada era da filha, e o roubo aconteceu na avenida Antônio Trajano, no centro de Três Lagoas.

O homem contou aos policiais que a bicicleta estava com a filha que teria ido a uma loja no centro, a adolescente teria trancado a bike com correntes e um cadeado, e entrou na loja, ao regressar a jovem não encontrou a bicicleta no local, onde havia deixado devidamente trancada.

O pai da vítima que é menor de idade, registrou um boletim de ocorrência na Terceira Delegacia de Polícia Civil, e um inquérito para investigar o furto foi aberto, agora a polícia busca por imagens de circuito interno das lojas próximas, para identificar o ladrão.