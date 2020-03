FURTO Ladrão quebra porta de vidro com barra de ferro e invade loja no Centro Estabelecimento comercial está fechado em quarentena desde segunda (23) em Três Lagoas

26 MAR 2020 - 08h:01 Por Kelly Martins

Uma loja foi arrombada na madrugada desta quinta-feira (26), no Centro de Três Lagoas. O ladrão utilizou uma barra de ferro para quebrar a porta da frente de vidro. Inclusive a barra foi encontrada na calçada pelo próprio proprietário.

Ele contou que foi acionado pela empresa de segurança e ficou sabendo do furto por volta das 5h. Ao chegar ao local se deparou com a porta quebrada e vários objetos furtados. O prejuízo estimado, segundo a vítima, é de R$ 5 mil.

O comerciante vende vários objetos, como artigos para celulares, brinquedos, acessórios para carro e alguns eletrônicos. “Quando a porta foi arrombada, uma fotocopiadora que estava próxima acabou quebrando. Encontrei até a barra de ferro usada no crime, aqui, jogada no chão”, relatou.

Ladrão usou barra de ferro para quebrar a porta de vidro da frente da loja. Após a ação criminosa, ele deixou o objeto no local.

As câmeras de segurança do estabelecimento estavam desligadas. Agora, a vítima vai recorrer a imagens de circuito de segurança de estabelecimentos vizinhos para tentar identificar o suspeito. O caso foi registrado pela Polícia Militar e até o momento ninguém foi preso.

Quarentena

Desde segunda-feira (23), o comércio de Três Lagoas está com as portas fechadas em cumprimento ao decreto da prefeitura, como forma de prevenção ao Covid-19. A medida determina o fechamento dos estabelecimentos comerciais por 15 dias para evitar aglomerações e propagação do vírus.