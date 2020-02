FURTO Ladrão quebra vidro de carro e furta celular e dinheiro O furto só foi descoberto após dona sair de uma festa e ver o vidro quebrado

18 FEV 2020 - 09h:49 Por Alfredo Neto

Duas mulheres foram vítimas de um furto na madrugada desta terça-feira (18) na rua Manoel Jorge, bairro Nossa Senhora Aparecida, zona Sul de Três Lagoas.

As vítimas estavam em uma festa e tiveram um celular, um cartão bancário e R$100, os objetos e o dinheiro furtado estavam no porta-luvas do carro de uma das vítimas. As duas mulheres foram juntas no mesmo carro ao evento e deixaram o carro estacionado em uma área do recinto que é aberta.

Após sair da festa, na madrugada desta terça-feira, às vítimas avistaram o vidro do passageiro do lado esquerdo quebrado e o furto dos produtos e do dinheiro.

As duas mulheres procuraram à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) que abriu um inquérito para investigar o furto.